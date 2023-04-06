Экология 06 апреля 2023, 16:31 Чувинцы заработали 2,9 млн рублей на сдаче вторсырья в экопункты

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Более 321 тонны вторичного сырья сдали жители Чувашской Республики в экопункты за 2022 год и получили за них 2,9 млн рублей. Услуга пользуется популярностью у населения, отметили в Российском экологическом операторе.

«Мы видим, что экопункты пользуются большим спросом у жителей Чебоксар. За 2022 год зафиксировано более 45,8 тысяч посещений, а за 1 квартал 2023 года — их уже более 7,8 тысяч. Всего в прошлом году жители Чебоксар получили около 2,9 млн рублей за 321 тонны вторичного сырья. Целью таких проектов является формирование базовой экологической культуры среди населения и привлечение его к культуре раздельного сбора отходов. Увеличение доли отходов, направляемых на переработку, и минимизация негативного воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье населения — важнейший шаг к построению экономики замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Жители Чебоксар могут сдать за деньги в переработку бумагу, картон, стекло, пластик, пленку разных видов, алюминиевые банки. Больше всего в экопунктах Чувашии было собрано картона — 192 тонны, бумаги — 41 тонна, ПЭТ-бутылок — 33 тонны и стрейч-пленки — 22 тонны.

«Сдача вторсырья в экопункты — это возможность для каждого жителя внести свой вклад в сохранение экологии региона. Кроме того, для многих жителей это еще и возможность частично компенсировать ежемесячную плату за вывоз мусора. Надеемся, что интерес к раздельному сбору отходов у населения будет расти и это позволит в дальнейшем открыть экопункты в других районах региона», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В Чувашской Республике организацией-лидером по внедрению раздельного сбора отходов является ООО «Экосфера». Компания занимается сбором и переработкой вторсырья и отходов, предоставляет услугу по вывозу отходов, аренде спецтехники и разработке экологической документации.

В 2016 году компания впервые установила в общественных местах контейнеры для сбора вторичного сырья, имеющего потенциал для возвращения в оборот. В целях экологического просвещения, воспитательной работы и пропаганды надлежащего обращения с вторичными ресурсами и благодаря заинтересованности и поддержке Управления образования города Чебоксары, контейнеры были установлены в детских садах и школах города. Инициатива нашла положительный отклик, и с этого начался интерес к раздельному сбору отходов в Чебоксарах.

По многочисленным обращениям жителей города ООО «Экосфера» при содействии Администрации города Чебоксары с 2016 года открыла 5 экопунктов — пунктов приема вторичного сырья за оплату, а также производственную базу, куда свозится собранное вторсырье для последующей сортировки, прессовки и отгрузки. Среди основных потребителей вторсырья из экопунктов — «Алатырская бумажная фабрика» (г. Алатырь), «Марийский ЦБК» (г. Волжск), «Пластресурс» (г. Ульяновск), «Полимир» (г. Новочебоксарск), Борский стекольный завод (г. Бор).

Пункты расположены в густонаселенных и проходимых местах города. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайте компании. Благодаря взаимодействию ООО «Экосфера» с банком «Авангард» расчет с посетителями осуществляется на месте посредством продукта «Обратный эквайринг», когда с терминала, находящегося в приемном пункте, оплата моментально переводится на любую банковскую карту.

В планах ООО «Экосфера» расширение сети приемных пунктов, благодаря активному спросу населения, а также заинтересованности и поддержке Минприроды Чувашской Республики и Администрации города Чебоксары.