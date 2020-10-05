Чувашский садовод подарил Челябинской области 75 тысяч деревьев

Председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Юрий Соколов подарил Челябинской области 75 тысяч деревьев, рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков.

В понедельник, 5 октября, все деревья начнут высаживать в Челябинске, Миассе, Златоусте, селе Еманжелинка и других населенных пунктах. Работы планируется завершить в конце текущей недели.

Отмечается, что Соколов дарит региону деревья уже не в первый раз. Он пообещал, что эта акция не станет последней, информирует «Царьград».

«Весной мы планируем передать саженцы и высадить аллеи в честь дня космонавтики и Юрия Гагарина», — заявил садовод.

Ранее «360» сообщал, что правительство города Снежинск в Челябинской области отправило школьников на карантин. Уточняется, что решение было принято 1 октября вечером. Дистанционное образование в учебных учреждениях города вводится с 5 по 18 октября. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ. Помимо прочего, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.