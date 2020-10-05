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    05 октября 2020, 17:43

    Чувашский садовод подарил Челябинской области 75 тысяч деревьев

    Полина Петрова

    Председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Юрий Соколов подарил Челябинской области 75 тысяч деревьев, рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков.

    В понедельник, 5 октября, все деревья начнут высаживать в Челябинске, Миассе, Златоусте, селе Еманжелинка и других населенных пунктах. Работы планируется завершить в конце текущей недели.

    Отмечается, что Соколов дарит региону деревья уже не в первый раз. Он пообещал, что эта акция не станет последней, информирует «Царьград».

    «Весной мы планируем передать саженцы и высадить аллеи в честь дня космонавтики и Юрия Гагарина», — заявил садовод.

    Ранее «360» сообщал, что правительство города Снежинск в Челябинской области отправило школьников на карантин. Уточняется, что решение было принято 1 октября вечером. Дистанционное образование в учебных учреждениях города вводится с 5 по 18 октября. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ. Помимо прочего, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.

    Новости SMI.FM