Отощавшие белые медведи окружили чукотское село Рыркайпий

К чукотскому селу Рыркайпий, расположенному на западном побережье Чукотки, вышло около трех десятков белых медведей. Часть устроилась на мысе Кожевникова, в километре от жилых домов. Они выкапывают останки моржей, другая часть животных идет к мысу по раскрошенному люду.

В сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России сказано, что за опасными животными присматривают участники Медвежьего патруля. По их словам, первые сообщения о животных были получены накануне утром. Люди рассказали о появлении самок с детенышами.

«Оказалось, что это только начало. Сегодня их уже десятки и, возможно, в ближайшее время еще подойдут, так как недавние сильные ветра снова отогнали лед от берега и море открыто. Тревожно, что большинство медведей довольно худые», — рассказал патрульный Максим Деминов.

Пока медведи не заходят в поселок, но это может быстро измениться. Обстановка напряженная, патрульные объезжают территорию села, бывают около школы и детского сада, рассказывают односельчанам о мерах безопасности.

Около года назад в это же самое село приходили около 60 белых медведей.

«К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин — глобальные климатические изменения. Лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться и вынуждены искать себе пропитание на берегу», — сообщила координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Варвара Семенова.