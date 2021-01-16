Чубайс назвал «грубейшей ошибкой» отказ от углеродного налога в России

Россия могла бы получать дополнительный доход, введя налог на углеродный след внутри страны. Вместо этого российские компании будут платить этот налог в ЕС, заявил спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

Он напомнил, что в последние годы в России шла дискуссия о введении налога на углеродный след для бизнеса.

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего», — заявил Чубайс на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что теперь Евросоюз вводит «трансграничный углеродный налог». «И российский бизнес будет платить. Только не своему правительству, а чужому», — добавил спецпредставитель.

В ЕС планируют заключить «зеленую сделку», предполагающую значительное ужесточение выбросов углекислого газа в атмосферу. В рамках сделки появится пограничный корректирующий углеродный механизм.

Анатолий Чубайс долгое время возглавлял госкорпорацию «Роснано». В декабре 2020 года он был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.