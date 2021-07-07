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    07 июля 2021, 10:54

    Чубайс выступил против выдачи зеленых сертификатов предприятиям

    Полина Гребенщикова

    Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи российским предприятиям сертификатов, подтверждающих потребление энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. Соответствующее письмо Чубайс направил вице-премьеру Александру Новаку, сообщил «Коммерсант».

    Чубайс выступил против выдачи зеленых сертификатов предприятиям

    Выдача сертификатов обсуждалась на совещании у Александра Новака 28 мая. Предполагается, что промышленность сможет использовать сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога.

    По словам Чубайса, подобные сертификаты учитываться не будут. Он также отметил, что сертификаты лишат производителей мотивации стремиться к сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Чубайс подчеркнул, что он провел собственный анализ, но комплексной нормативно-правовой базы по углеродному налогу пока нет, написали News.ru.

    «Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов», — отметил Чубайс в письме Новаку.