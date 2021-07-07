Чубайс выступил против выдачи зеленых сертификатов предприятиям

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи российским предприятиям сертификатов, подтверждающих потребление энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. Соответствующее письмо Чубайс направил вице-премьеру Александру Новаку, сообщил «Коммерсант».

Выдача сертификатов обсуждалась на совещании у Александра Новака 28 мая. Предполагается, что промышленность сможет использовать сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога.

По словам Чубайса, подобные сертификаты учитываться не будут. Он также отметил, что сертификаты лишат производителей мотивации стремиться к сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Чубайс подчеркнул, что он провел собственный анализ, но комплексной нормативно-правовой базы по углеродному налогу пока нет, написали News.ru.

«Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов», — отметил Чубайс в письме Новаку.