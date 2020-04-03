«Что-то запредельное»: жителям востока России пообещали фантастическую погоду

Пока в одних регионах России еще только ждут весеннего тепла, в других обещают температурные аномалии. На востоке страны жителей ждет фантастически теплая погода, в некоторых местах на следующей неделе будет до +18 градусов.

«Очень теплая, невероятно теплая погода на Азиатской части страны, особенно в Средней Сибири, в Красноярском крае. Просто невероятно теплая. На 16-18 градусов температура выше нормы», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

На севере Красноярского края синоптики обещают от нуля до +4 градусов, хотя обычно в это время там еще лежит снег. Тепло не обойдет стороной и Новосибирск с Омском, где ожидается до +15 градусов. В Омской области 5 апреля будет около +10 градусов, а на следующий день воздух прогреется уже до +15.

Жителей Томской области ждет от +7 до +10 градусов, Новосибирской области — от +10 до +15 градусов. Такая же температура ожидается в Алтайском крае. В Горном Алтае и Кемерове столбики термометров покажут до +18 градусов тепла.

«Невероятно высокие температуры. В Красноярске будет +10 градусов. На севере фантастическое тепло. На севере Красноярского края, в Эвенкии, +4. Это что-то запредельное», — отметил Вильфанд.

В московском регионе тоже будет довольно тепло, но по ночам обещают прохладный воздух. Температура будет находиться на уровне +10 градусов.