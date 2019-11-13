В Москве потепление, а в Сибирь пришли морозы. Что происходит с погодой?

Погода не устает удивлять россиян. Во второй половине ноября на севере России будет еще холоднее обычного, а московский регион климатическую зиму увидит не скоро. Метеорологи Роман Вильфанд и Татьяна Позднякова подробно рассказали «360» о погодных аномалиях.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, до конца недели в Москве будет ясно, без осадков.

Ночная температура — около нуля: от -2 до +2 градусов. Максимальная дневная температура — от +3 до +6 градусов. Эта температура на четыре-пять градусов выше многолетних значений. Теплая ноябрьская погода Роман Вильфанд.

Однако совсем не так хорошо дела обстоят на Урале и в Сибири. На севере отклонение от нормы составит от -10 до -15 градусов. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Ханты-Мансийском округе ожидаются морозы до -30…-36 градусов.

«В Свердловской области и на юге Тюменской области будет -20…-25 градусов мороза. На юге Западной Сибири (Томская, Новосибирская, Кемеровская области) будет очень заметно действие антициклона», — добавил Вильфанд.

Слова представителя Гидрометцентра об аномальном холоде подтверждает и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«У нас действительно практически на всей территории Восточной Сибири, а также в Коми и в северо-западной части Сибири температура воздуха уже понижается до отметки ниже -30 градусов. Поскольку мы движемся в сторону зимы, зона холодной, морозной погоды с температурой ниже -30 градусов будет расширяться», — подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что самые сильные морозы сейчас зафиксированы в Якутии. В некоторых районах прошедшей ночью температура понизилась до -48 градусов.

Как объяснил Вильфанд, такие морозы связаны с действием Восточносибирского (Монгольского) антициклона. Он очень рано сформировался над азиатской территорией.

Как сообщил портал «Метеовести», над западной и южной частями России довлеет субтропический антициклон. Им и вызвана необычно теплая для этого времени погода, которую уже окрестили «зимним бабьим летом».

Позднякова так же, как и Вильфанд, дала прогноз погоды для московского региона на ближайшие дни.

В ближайшую неделю у нас температура воздуха будет положительная Татьяна Позднякова.

Позднякова уточнила, что в московском регионе климатическая зима должна была наступить еще 11 ноября.