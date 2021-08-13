ЧС федерального масштаба объявили в четырех регионах Дальнего Востока

Режим ЧС федерального масштаба ввели в Хабаровском крае, Амурской области, Забайкалье и Еврейской автономной области. Такое решение объяснили тем, что величина ущерба от паводков на Дальнем Востоке превысила критерии межрегионального характера.

О решении было объявлено в ходе заседания правительственной комиссии с участием глав регионов, которое в режиме видеоконференции провел глава МЧС Евгений Зиничев. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области сообщил «Интерфакс».

Размер материального ущерба из-за паводков в одной только Амурской области составил 6,2 миллиарда рублей. В регионе подтопило 91 населенный пункт в 20 муниципалитетах. Более 1,2 тысячи жилых домов и 4,6 тысячи приусадебных участков оказались в зоне подтопления.

Из-за обильных осадков реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов, впоследствии паводки дошли до ЕАО и Хабаровского края.

В пятницу межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров.

Режим ЧС также ввели в Новороссийске из-за сильных дождей.