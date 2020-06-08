Планы России по освоению Арктики не изменятся из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В Кремле заявили, что их реализацию продолжат с соблюдением всех экологических норм и необходимых правил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что намерения РФ «по-прежнему амбициозные». Его слова привело РИА «Новости».

«Освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. Эти планы <…> будут дальше реализовываться», — сказал Песков.

Он добавил, что все мероприятия в рамках реализации этого направления пройдут с соблюдением экологических и технологических требований.

ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске произошло еще 29 мая. Один из резервуаров получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня.

За прошедшие сутки в Норильске собрали более 6,6 тысячи кубометров топлива. Всего собрано почти 17 тысяч кубометров отходов.