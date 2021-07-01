«Чистые игры» проведут в Ноябрьске

«Чистые игры» игры пройдут в Ноябрьске. Участники посоревнуются в очистке окружающей среды и сортировке отходов на берегу озера Тягамальто. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Заявку на участие подали уже более 50 человек старше 14 лет. Регистрация продолжается. Депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев также планирует присоединиться к соревнованиям.

Первые три места получат муниципальные кубки чистоты, остальные — дипломы. После уборки все участники смогут присоединиться к пикнику.