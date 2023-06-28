Экология 28 июня 2023, 12:32 «Чистые Игры» при поддержке РЭО прошли на Сахалине

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Участники экоакции «Чистые Игры» в Сахалинской области собрали при поддержке Российского экологического оператора 467 килограммов отходов.

«На Сахалине состоялась экоакция „Чистые игры“, на которой более сотни участников собрали 467 килограммов отходов. Среди собранного вторсырья был металл, пластик, стекло, покрышки. Данные фракции направили на утилизацию. Экопросветительские акции подобного рода помогают воспитывать в людях экопривычки по принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего на Сахалине было собрано 74 мешка отходов, участие в акции приняли 105 человек, или 28 команд. Они собрали 15 мешков металла, 18 — пластика, 13 — стекла, 53 батарейки и 9 покрышек. Акция состоялась 24 июня на пляже Анива.

«РЭО является генеральным экологическим партнером „Чистых игр“. В них могут принять участие местные жители и таким образом проявить заботу об окружающей среде в своем родном городе», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

«Чистые Игры» — это городской праздник, фестиваль, увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют отходы, получая за это баллы. В ходе игры участники используют мобильное приложение.