Экология 20 июня 2023, 12:35 Чистые игры при поддержке РЭО прошли на Камчатке

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Участники экоакции «Чистые Игры» в Петропавловске-Камчатском собрали при поддержке Российского экологического оператора 453 килограмма отходов. Соревнования по очистке территории, сбору и сортировке отходов проходили на пляже Малая Лагерная 17 июня.

«На минувших выходных на Камчатке прошла экоакция „Чистые игры“, в ходе которой местные экодобровольцы приводили в порядок свои родные места. Всего было собрано 453 килограмма отходов. Все полезные фракции были направлены на переработку. Благодаря таким акциям не только становится чище природа и окружающая среда, но и люди перенимают новые привычки по принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего в акции приняли участие 29 команд, или 107 человек. Они собрали 14 мешков пластика, 6 — стекла, 5 — металла, 52 батарейки и 105 килограммов крупного мусора.

«РЭО выступает генеральным экологическим партнером „Чистых игр“ — мероприятия, которое направлено на экопросвещение наших граждан в целях заботы об окружающей среде своей страны», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

«Чистые Игры» — это городской праздник, фестиваль, увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют отходы, получая за это баллы. В ходе игры участники используют мобильное приложение.