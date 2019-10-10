Чистота и порядок. За грязные контейнерные площадки для мусора начнут штрафовать в Подмосковье

За грязные контейнерные площадки для мусора будут штрафовать. Такой закон приняли депутаты Московской областной думы в четверг, 10 октября.

Теперь площадки для утилизации твердых коммунальных отходов должны содержаться в чистоте и порядке. Контейнеры должны быть без грязи, коррозии и трещин. Если правила будут нарушены, то последуют штрафные санкции.

«Одно дело, если региональный оператор не содержит контейнеры в порядке — покрашенные чистые. Это один момент. Другое дело, если граждане наносят порчу этим контейнерам. Нужно граждан приучать к тому, что не нужно портить тот двор, где они живут, в том числе и контейнеры», — сообщил Игорь Коханый, председатель Комитета по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики региона.

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Новые правки устанавливают размер штрафов. Так, за порчу контейнеров жителям придется заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам − от двух до четырех тысяч рублей, компаниям − от 10 до 50 тысяч рублей.