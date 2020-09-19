«Чисто символический дождь» предрекли Москве в субботу

Холодная погода и дожди постепенно уходят из Москвы. 19 сентября в столице облачно, с небольшими дождями. Днем воздух прогреется до отметки +15 градусов.

«Будет облачно с прояснениями, местами будет небольшой дождь, но многие его даже не заметят, он будет чисто символический. Температура воздуха +13…+15 в Москве, по области — +11…+16. В принципе, сегодня температура с трудом, но вернется в климатическое русло для сегодняшнего дня», — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что ветер будет порывистый. Дуть он будет с северо-запада со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, однако этот показатель по-прежнему ниже нормы.

В воскресенье и понедельник без существенных изменений. С 22 сентября ожидается потепление.

Вечером 17 сентября в московский регион пришли проливные дожди со шквалистым ветром. Всего за два часа в столице выпала треть месячной нормы осадков.