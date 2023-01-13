Экология 13 января 2023, 14:47 Число жалоб россиян на вывоз отходов в первую рабочую неделю упало на 75% по сравнению с прошлым годом

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В первую рабочую неделю 2023 года россияне реже жаловались на проблемы с вывозом отходов, следует из итогов ежегодного мониторинга РЭО

С 9 по 13 января система «РЭО Радар» получила 307 сообщений о проблемах с отходами. Это на 75% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в первые 5 рабочих дней сервис получил более 1200 сообщений, напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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“Количество сообщений о проблемах с отходами снизилось в несколько раз. РЭО Радар получил на 75% меньше обращений в первые рабочие дни этого года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда мы получили более 1200 сообщений о проблемах по всей стране. Сейчас речь идет лишь о нескольких сотнях. Это большой прогресс в работе региональных операторов по обращению с отходами. Граждане все реже жалуются на частоту вывоза отходов и получают качественные услуги”, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В 2022 году основная масса сообщений поступала о проблемах вывоза отходов в г. Санкт - Петербурге в связи с переходом на новую систему. В этому году, с учетом улучшения качества работы регионального оператора Санкт - Петербурга, количество сообщений о проблемах в городе снизилось более, чем на 90%.

В новогодние праздники, с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023-го, россияне остались недовольны нарушением графика вывоза отходов 350 раз. Данные поступили в «РЭО Радар» из 57 регионов страны. Все сообщения были оперативно отработаны региональными операторами, отвечающими за обращение с отходами.

“Особенно оперативно на жалобы жителей отреагировали КГУП Приморский экологический оператор (Приморский край), ООО «Центр коммунального сервиса» (Челябинск), государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами», ООО «Карельский экологический оператор», АО «Ситиматик» (Нижегородская область, Чувашская Республика, Волгоградская область), ООО «ТСАХ» (Тверская область) и ООО «Куприт» (Кировская область)”, — добавил заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

В России определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 85 субъектах РФ. Сообщения о проблемах с вывозом отходов россияне могут оставлять в системе “РЭО Радар” по ссылке https://radar.reo.ru/