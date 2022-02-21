Число загрязнений рек и озер в России достигло минимума с 2012 года

В России в прошлом году сократилось число случаев загрязнения рек и озер. Об этом со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанное на данных Росгидромета, написал ТАСС.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом стало меньше на 12%. Всего выявили 2441 случай превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Это минимальный показатель за последние девять лет, подчеркнули авторы исследования.

Больше всего загрязнений рек и озер (15% от всех случаев) в 2021 году зафиксировали в Свердловской области. Каждый десятый случай выявляли в Мурманской области.

Ранее специалисты ООН одними из главных угроз человечеству назвали крупные лесные пожары и шумовое загрязнение. Эти явления посчитали наиболее пагубно влияющими на окружающую среду и здоровье людей.

Росприроднадзор ранее назвал регионы с самым грязным воздухом. Лидером в антирейтинге стал Красноярский край. Причиной стали выбросы с заводов в Норильске.