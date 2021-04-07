Число «вспышек» загрязнения воздуха в России стало максимальным за 16 лет

За 2020 год в России увеличилось количество случаев с высоким и экстремально высоким загрязнением воздуха — оно стало максимальным за последние 16 лет. Это следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего таких «вспышек» отмечено в Самарской области — 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого, в Бурятии — 25 случаев, в Забайкалье — 12 случаев, и по 10 в Красноярском крае и Оренбургской области, сообщило РИА «Новости».

«2020 год стал худшим по количеству выявленных загрязнений, как минимум, за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года — тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха», — говорится в тексте.

Эксперты отметили, что в год пандемии случаев загрязнения воздуха увеличилось почти в четыре раза. В 2019 году, когда экономическая активность не была приостановлена, «вспышек» было 64, а в 2020 году — 243.

Аналитики обратили внимание, что высокие и экстремально высокие загрязнения могут сильно навредить окружающей среде и здоровью человека.

В Подмосковье до конца года откроют 15 автоматических станций для контроля загрязнения воздуха. Они будут контролировать работу крупных промышленных предприятий в области.