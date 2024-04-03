Экология 03 апреля 2024, 10:44 Число пострадавших на Тайване превысило 700 человек Правительство Тайваня: при землетрясении в округе Хуалянь пострадали 711 человек Zhao Bo/XinHua / Global Look Press

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При крупнейшем за четверть века землетрясении в округе Хуалянь пострадали 711 человек. Под завалами могли остаться еще 77 жителей, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правительство Тайваня.

По состоянию на 14:00 (09:00 по московскому времени) количество раненых увеличилось до 711 человек. Из них не менее 317 жителей пострадали в городах Тайбэй и Нью-Тайбэй, которые расположены в 130-160 километрах от эпицентра землетрясения — восточной провинции Хуалянь. Еще 77 человек оказались под завалами. Данные о погибших остались прежними, власти насчитали четыре жертвы стихии.

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Рухнули пятиэтажный дом в Хуаляне, здание в Тайбэе и еще десятки построек. Повреждения получили девять участков местных дорог и 11 магистралей. Движение частично перекрыли, работу метро и высокоскоростной железной дороги приостановили.

Землетрясение магнитудой не ниже 7,2 произошло утром 3 апреля. Его объявили самым мощным за последние 25 лет и предупредили о новых подземных толчках.