Число окруживших село на Чукотке медведей увеличилось до 60

Количество медведей, окруживших село Рыркайпий на Чукотке, выросло до порядка 60. Из-за слишком теплой погоды в регионе не образовался достаточно прочный лед, который позволил бы медведям уйти.

По словам руководителя «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяны Миненко, такие ситуации на Чукотке и рядом с селом случались. В 2014 году село Рыркайпий осаждали порядка 50 медведей, в 2018-м — 28. В этом году их количество выросло до порядка 60.

«Морозов нет, море открывается, медведи становятся заложниками. Пока морозы не ударят, и море не схватится как следует, медведи вынуждены находиться на берегу», — объяснила Миненко РИА «Новости».

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Замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с агентством сообщил, что холодать на Чукотке начнет 7 декабря, лед должен встать к 11-му. В то же время в Чукотском гидрометцентре ожидают установление прочного льда в районе села Рыркайпий только в конце декабря, пишет ТАСС.

Из-за медвежьей осады в селе организован патруль, который объезжает поселок, дежурит около детского сада и школы, чтобы избежать встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия в селе Рыркайпий отменены.