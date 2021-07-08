NASA заявило о росте числа потопов

Потопы станут происходить чаще в 2030-х годах по всему миру. Причем в некоторых районах США наводнения будут наблюдаться с периодичностью в один-два дня. Об этом предупредили специалисты NASA.

«Районы вблизи моря все чаще подвергаются риску и страдают из-за участившихся наводнений, и ситуация будет только ухудшаться. Сочетание гравитационного притяжения Луны, повышения уровня моря и изменения климата будет продолжать усугублять прибрежные наводнения на наших побережьях и во всем мире», — заявил глава NASA Билл Нельсон.

По данным космического агентства, наводнений станет больше в середине следующего десятилетия. Если сбудут пессимистичные прогнозы, то в некоторые месяцы вода будет подниматься очень часто. Жители ряда американских районов будут наблюдать наводнения с периодичностью в один-два дня.

Такая ситуация может привести к разрушению канализационных сливов и проблемам, связанным с движением транспорта. В итоге некоторые люди останутся без работы, а из-за стихии пострадает экономика. Как отметили ученые, последствия будут иметь накопительный эффект.