Четырехсторонний меморандум о взаимодействии в сфере природопользования подписали в Иркутской области

В Иркутской области подписан четырехсторонний меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

Документ подписали председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Соглашение между сторонами заключено в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в меморандуме закреплены методы и формы контроля общественности и научное сопровождение всех этапов работ.

«Планом мероприятий по охране окружающей среды, обеспечение которых берет на себя РЖД, предусмотрены очистка береговой полосы озера в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, создание канализационно- очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях, оснащение объектов строительства и реконструкции БАМа и Транссиба системами видеонаблюдения. Также будет создана система экологического мониторинга и контроля на всех объектах, где будут производиться работы», — сообщается в документе.