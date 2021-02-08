Москвичам посоветовали в морозы надевать четыре слоя одежды

Столичный регион на следующей неделе ждут морозы до -30 градусов. При такой погоде необходимо надевать перчатки под варежки и укутываться в четыре слоя одежды. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Врач пояснил, что при низких температурах воздуха может произойти переохлаждение и обморожение. В такие дни стоит выбирать подходящую одежду.

«Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку», — процитировало Тяжельникова РИА «Новости».

В морозную погоду головной убор не должен продуваться. Кроме того, шапка должна хорошо закрывать уши. Обувь стоит надевать не только теплую, но и свободную, чтобы пальцы ног могли двигаться без затруднений. Быстрее всего на холоде замерзают руки, поэтому за полчаса-час до выхода на улицу нужно воспользоватся жирным кремом.

«Если вы вынуждены часто пользоваться телефоном на морозе, нужно позаботиться о том, чтобы не обморозить руки. Пользуйтесь голосовым набором номеров, наушниками. Возможно, стоит надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном», — порекомендовал врач.

Тяжельников напомнил, что сейчас в магазинах можно найти согревающие стельки для обуви и специальные грелки для рук и других частей тела. На улице стоит активнее двигаться, чтобы не замерзнуть. С собой можно взять термос с кофе или чаем, но ни в коем случае нельзя греться алкоголем.