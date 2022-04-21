Абрамченко: четыре программы экономики замкнутого цикла утвердят летом 2022 года

Российский экологический оператор совместно с ведомствами приступил к подготовке четырех ключевых программ в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, программы предполагают применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

«РЭО совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом приступил к подготовке четырех программ в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Они направлены на максимальное вовлечение вторичных ресурсов и вторсырья из отходов, образуемых в таких сферах, как строительство и ЖКХ, промышленное производство, сельское хозяйство, а также на использование альтернативного топлива из отходов. В связи с новыми экономическими условиями мы подготовим детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот, что благотворно скажется как на экономике, так и экологии», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Она сообщила, что Минстрой и Минпромторг уже завершили подготовку отраслевых программ. Минсельхозу необходимо оперативно доработать параметры программы по вовлечению в оборот ресурсов в сельском хозяйстве для успешной реализации федерального проекта. Абрамченко подчеркнула, что все программы необходимо утвердить уже летом 2022 года.

«Огромное количество потенциально полезных для экономики ресурсов можно вовлекать во вторичный оборот. Это окажет позитивное влияние и на экологию, и на работу предприятий. На первом этапе необходимо подготовить детальные планы вовлечения в оборот отходов производства и потребления в ключевых отраслях, конечно, с учетом текущих экономический реалий. Например, какие механизмы нужны для массового использования отходов от строительства для производства отделочных материалов или сырья для прокладки дорог, отходов животноводства в качестве удобрений. Эта работа будет завершена уже летом 2022 года», — сказала вице-премьер.