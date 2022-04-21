Четыре мусорных завода за 6 млрд рублей появятся в Иркутской области до 2024 года

Четыре объекта обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью более 500 тысяч тонн построят в Иркутской области. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам встречи с губернатором Игорем Кобзевым, проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений и на 95% могут быть профинансированы за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. Общий объем инвестпроектов составит более 6 млрд рублей.

«Обсудили с Игорем Ивановичем старт реализации четырех концессионных проектов в Иркутской области. До 2024 года будут построены четыре комплекса по обращению с ТКО, включающие, в том числе, сортировку и компостирование, общей мощностью более 500 тысяч тонн в год. Основной объект мощностью 405 тысяч тонн в год будет закрывать более 60% потребностей региона и обеспечит надлежащее обращение с отходами для Иркутска и прилегающих муниципальных образований. Общий объем инвестиций составляет более 6 млрд рублей, из которых до 95% может быть профинансировано за счет размещения облигаций ППК РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО назвал второй проект также очень важным для региона, так как он будет использоваться для приема отходов из Центральной экологической зоны Байкала. Его мощность составит 24 тысячи тонн в год.

На севере области планируется создание объекта мощностью 80 тысяч тонн в год для нужд Братска и прилегающих муниципальных образований. Также планируется реализация проекта в городе Тайшет.

Три частных концессионных инициативы уже поданы, на два объекта — в южной зоне и на один объект — в северной, четвертая концессия находится в активной проработке. Концессии будут подписаны в этом году, добавил Буцаев.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко объявила, что все отходы с прилегающих к озеру Байкал поселков будут вывозиться. РЭО обсудил с правительством Иркутской области и руководством Бурятии развитие инфраструктуры в регионах. В Приангарье планируется возвести шесть объектов обращения с ТКО мощностью обработки 649 тысяч тонн. РЭО готов предоставить проектам финансирование на основе концессионных соглашений. Уже подписана дорожная карта, сообщал Буцаев. В Бурятии же планируется возвести семь объектов, включающие в себя обработку и утилизацию. Также в 2021 году для установки на территории Байкала было закуплено 900 баков для раздельного сбора отходов. Контейнеры были приобретены по субсидии от правительства, 142 из них устанавливали в Центральной экологической зоне. Также летом РЭО планирует устроить крупные акции по очистке прибрежной зоны Байкала.