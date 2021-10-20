Четыре мусорных завода появятся в Тверской области

Четыре комплекса по обработке, утилизации и размещению ТКО могут появиться в Тверской области. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев после встречи с руководством региона, трем проектам ППК РЭО может оказать меру поддержки.

«В рамках Федеральной схемы обращения с ТКО в Тверской области планируется строительство четырех перспективных объектов. Все они подтверждены субъектом, и во всех проектах будет участвовать региональный оператор. Также по трем объектам заявлена необходимость в мерах поддержки со стороны ППК „Российский экологический оператор“», — сообщил Буцаев.

Планируется, что три объекта обработки построят в Вышнем Волочке, Нелидове и Красном Холме. Недалеко от Твери будет находиться автоматизированный мусоросортировочный комплекс с объектами утилизации, включая компостирование и RDF-топливо. Мощность этого объекта достигнет 400 тысяч тонн в год. Благодаря инвестпроекту регион перевыполнит показатели федпроекта и сможет уменьшить долю ТКО, отправляемых на полигоны, до 40%.

Инвестиции в проект составят более четырех миллиардов рублей. РЭО допускает такую меру поддержки со своей стороны, как выкуп облигационного займа на основе концессионного соглашения. Совместное предприятие Тверской области и РЭО может здесь выступить в качестве концессионера.

Кроме того, как сообщили в Российском экологическом операторе, Тверская область планирует открыть до 2023 года четыре новых сортировочных комплекса в Калининском, Вышневолоцком, Краснохолмском и Нелидовском районах. Действующий объект обработки в Калининском районе выведут из эксплуатации.

Как уточнили в РЭО, общая мощность перспективных объектов обработки будет достигать 550 тысяч тонн ТКО в год.