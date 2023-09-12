Экология 12 сентября 2023, 09:25 Четыре комплекса ТКО мощностью 225 тысяч тонн построят в Забайкалье РЭО

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Четыре комплексных объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 225 тысяч тонн в год построят в Забайкальском крае. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Александр Осипов обсудили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) детали проектов, а также подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами.

«В Забайкалье реализуются четыре концессионных проекта по созданию комплексных объектов обращения с ТКО. Два из них реализуются в хорошем темпе, еще два, мы видим, запаздывают. Обсудили с губернатором детали и возможные решения, в данный момент субъект РФ занимается подбором земельных участков и разработкой проектно-сметной документацией. Объекты будут построены до конца 2024 года и покроют потребности региона», — отметил глава РЭО.

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Стоимость объектов оценивается в 3,9 млрд рублей. РЭО готов оказать проектам финансирование в размере до 95% от объема инвестиций за счет средств от выпуска собственных облигаций.

Соглашение, подписанное РЭО и Забайкальем, подразумевает выявление источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания им мер поддержки со стороны РЭО, а также совместную работу по созданию комплексов по переработке ТКО в Петровск-Забайкальском, Улетовском и Чернышевском муниципальных районах. Данные проекты реализуются в 2023–2025 годах на основе концессионных соглашений.