Четверть месячной доли осадков предсказали жителям московского региона в выходные. Когда настоящий снег?

До четверти доли осадков выпадет в Москве в предстоящую субботу. Речь идет как о мокром снеге, так и о дожде. Об этом «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Это может быть не снегопад, это может быть дождь, и поэтому такое большое количество осадков на субботу — до 15 миллиметров осадков. То есть выпадет до одной четвертой месячной нормы, а месячная норма составляет 56 миллиметров для Москвы», — сказал он.

По его словам, главной проблемой 20 ноября будут не осадки, а ветер и падения атмосферного давления. Такая погода скажется на самочувствии людей.

«В субботу произойдет достаточно резкое понижение давления: утром еще 734 миллиметра ртутного столба, а днем, около 12:00, будет 722–724 миллиметров, то есть будет на 10 миллиметров ртутного столба понижение. Потом сразу пойдет кривая давления вверх», — добавил Шувалов.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, его порывы могут достигать 18–20 метров в секунду. Собеседник «360» отметил, что если в субботу ожидаются мокрый снег и дождь, то на следующей неделе из-за понижения температуры появится настоящий снег.

«Где-то ко вторнику будет немножко снега, температура понизится в утренние часы до −5…−6 градусов. Эти горки с небольшими потеплениями, небольшими похолоданиями, скорее всего, будут продолжаться до конца ноября», — резюмировал Шувалов.

Ранее в центре «Фобос» жителям Центральной России пообещали сильнейший снегопад. Согласно прогнозам, он должен обрушиться на некоторые территории страны в субботу.