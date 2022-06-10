Четверг назвали самым жарким днем в Москве с начала года

В минувший четверг, 9 июня, воздух в Москве прогрелся до отметки почти в 28 градусов тепла. Это на шесть-семь градусов выше нормы. День стал самым жарким с начала 2022 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«9 июня в Москве воздух прогрелся почти до +28, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета», — привело РИА «Новости» слова своего собеседника.

Этот день, как отметил синоптик, стал самым жарким с начала года.

Сильная жара летом может негативно отразиться на состоянии здоровья и даже вызвать климатический стресс, ранее предупредил Тишковец. Любая температура выше 27 градусов, по его словам, вредна для организма. При этом, как отметил синоптик, следует учитывать физиологические особенности отдельного человека.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что в летнее время наиболее комфортной температурой для крупного мегаполиса считается 25-26 градусов тепла. При этом он также отметил, что у каждого отдельного человека свои представления о норме.