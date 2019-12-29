Черный носорог-долгожитель умер в Танзании

Смерть животного связывают с естественными причинами, ему было 57 лет.

«Имеющиеся данные показывают, что Фауста жила дольше, чем любой другой носорог в мире», — говорится в заявлении руководства Нгоронгоро.

Фауста умерла 27 декабря. До 54 лет самка носорога жила в дикой природе. Однако в 2016 году на нее несколько раз нападали гиены, тогда же у нее начались проблемы со здоровьем. Поэтому Фаусту перевели в охраняемый загон. Кроме того, у животного ухудшалось зрение — а это еще одна причина, осложняющая существование в дикой природе.

Средняя продолжительность жизни носорогов в условиях дикой природы — от 37 до 43 лет. В неволе эти животные живут дольше — более 50 лет. Сейчас в Африке в условиях дикой природы обитают 5,6 тысячи черных носорогов и 19 тысяч белых.