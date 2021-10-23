Черные пятна заметили на Байкале

Жители Бурятии заметили на поверхности озера Байкал черные пятна, а в воздухе — запах мазута. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Черные волны на Байкале увидели жители деревни Шерашово в Кабанском районе. Они поделились видео со своей родственницей Ксенией, проживающей в Москве. По словам женщины, они часто видят Байкал, но то, что им пришлось увидеть в этот раз, заставило волноваться. Полоса черных волн растянулась примерно на 300 метров.

Пятно обнаружили между селом Дубинино и Третьей пристанью. По мнению местных, на водоросли или грязь это не похоже. Никаких очистительных работ вблизи не проводится. Но недалеко от загрязнения проходит строительство большой дороги.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «IZ.ru»

Ксения и ее родственники уже обратились в Росприроднадзор, Минприроды, ЮНЕСКО и Greenpeace. Ответа пока не последовало.

В августе в бухтах Байкала уже замечали черную пленку на озерной воде. После этого прокуратура занялась проверкой. Служба экологического надзора вскоре установила, что причиной изменения цвета воды стали сине-зеленые водоросли.