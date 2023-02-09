Экология 09 февраля 2023, 15:49 Черное пятно заметили в национальном парке Татарстана

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Черное пятно образовалось в национальном парке «Нижняя Кама», неподалеку от поселка Тарловка Елабужского района. Его заметили местные жители. Некоторые предположили, что это нефть. О случившемся сообщил inkazan.ru со ссылкой на городской Telegram-канал «Челны Онлайн».

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Вязкое пятно возникло в лесу. На данный момент не поступало информации, откуда оно взялось. Как рассказал автор поста, жидкость выходила из-под земли. Журналисты обратились в пресс-службу министерства экологии Татарстана за комментарием.