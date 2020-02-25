«Черное небо» в Красноярске объяснили машинами и печами местных жителей. Но они чувствуют «запах химии»

В «черном небе» над Красноярском виноваты сами жители — примерно к такому выводу пришли в Росприроднадзоре. Глава ведомства объяснила смог печным отоплением и большим количеством машин. Вот только местные жители видят дымку и летом, когда никто в Красноярске печи не топит.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова побывала в Красноярске и осмотрела пункт наблюдения за воздухом в городе.

«Мне сегодня показали ваш город с высоты. Виден выхлоп от автомобильного транспорта, стоящего на светофорах. Очень серьезный сегмент загрязнения — жилой частный сектор, поскольку большие выбросы дает печное отопление. Вот и получается, что взвешенных частиц в жилом секторе больше, чем в районе больших предприятий», — отметила Радионова.

Она пообещала, что популизмом никто заниматься не будет, а всю работу направят на решение экологических проблем. Но активист движения «За чистое небо» Руслан Фарманов считает, что решение властей небеспристрастное.

«Сплошные обещания и еще раз обещания. На наши вопросы, когда у нас закончится режим „черного неба“, когда нам ждать улучшения экологии, ответы так и не были получены. На данный момент алюминиевое и угольное лобби прямо сейчас убивает наш Красноярск. <…> У нас сейчас режим черного неба, ну невозможно уже. Местные чиновники закрывают на все это глаза. Никто не хочет решать. Все отписки, что это частные секторы, автомобили», — сказал Фарманов «360».

По его словам, в городе чувствуется запах не угля, а химии. Кроме того, дымку жители Красноярска наблюдают круглый год.

«Гуляем в респираторах, в медицинских масках по улице, дома отсиживаемся. Это очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние. Ходим на митинги, делаем пикеты. Пытаемся законными путями достучаться до региональных властей, чтобы они увидели, что происходит. Вернее, они и так все знают, но чтобы они не на словах, а на деле сделали», — отметил Фарманов.

Он напомнил, что уже и Грета Тунберг пишет про Красноярск, вот только активист уверен, что в случае с их городом плакаты и посты делать уже поздно, нужны реальные шаги.

Красноярск входит в дюжину городов, в которых реализуется федеральный проект «Чистый воздух». С 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации.