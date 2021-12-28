Черное море в районе Евпатории стало золотым

Черное море окрасилось в ярко-золотой цвет в районе Евпатории. Уникальное зрелище сняли на видео местные жители.

Пользователи Сети пошутили над природным явлением, сказав, что теперь Черное море больше похоже на огромную кружку пива с белой пеной. Действительно, на видео заметно, как о берег бьются золотые волны, покрытые мягкой белой пенкой.

Многие испугались, что такой цвет воде придали химикаты, которые как-то туда угодили. Но специалисты успокоили жителей и гостей региона: оттенок вполне природный. Во время шторма волны закружили в воде песок, и тот просто не успел осесть.