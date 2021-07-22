Черное море позеленело у берегов Анапы из-за жары

Вода у анапского побережья окрасилась в зеленый цвет. Это произошло из-за жары, во время которой водоросли начали активно разрастаться. Явление сняли на видео с воздуха.

«В условиях жаркой погоды и хорошего прогрева морской воды они (водоросли — прим. ред.) начинают бурно развиваться, потом их течением приносит к определенным участка берега — и создается такая не очень лицеприятная и дурно пахнущая вследствие их разложения картина», — объяснила произошедшее директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Собеседница отметила, что разлагающиеся водоросли привлекают насекомых, цепляются к телам купающихся и в целом портят людям отдых. Матасова выразила мнение о том, что эти водоросли нужно постоянно удалять из воды вручную или механическим способом. По ее словам, это единственный способ борьбы с неприятными последствиями жары на морском побережье.

В прошлом году Черное море у берегов Новороссийска трижды становилось красным. Экологи Росприроднадзора и Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра объяснили это явление природными процессами.