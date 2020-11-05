Отдыхающие в районе пляжа Алексино в Новороссийске сняли ролик, на котором отчетливо видно, что морская вода приобрела темно-красный цвет. На видео также попали водоросли, разбросанные по берегу.

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте одного из местных пляжей.

«Красные водоросли добрались до пляжа Алексино. Хорошо, наконец-то разобрались, что опасности для людей оно не представляет и явление это довольно частое в наших окрестностях», — говорится в подписи к видео.

Как сообщил портал «Новая Кубань», море под Новороссийском окрасилось уже третий раз за год. Экологи Росприроднадзора и Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра объясняют этот феномен природными особенностями.

«Мы отбирали пробы на мысе Любви. Мы там нашли водоросли в относительно большом количестве, которые являются типичными обитателями Черного моря, которые оторвало и прибило штормом», — заявила директор новороссийского научно-исследовательского центра Ирина Матасова. Она добавила, что посторонних запахов, примесей, погибших морских животных в воде обнаружено не было.