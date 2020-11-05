Черное море окрасилось в красный цвет третий раз за год. Видео
Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте одного из местных пляжей.
«Красные водоросли добрались до пляжа Алексино. Хорошо, наконец-то разобрались, что опасности для людей оно не представляет и явление это довольно частое в наших окрестностях», — говорится в подписи к видео.
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Красные водоросли добрались до пляжа Алексино. Хорошо наконец-то разобрались, что опасности для людей они не представляют, имеют природное происхождение и явление это довольно частое в наших окрестностях. Съёмка и видеомонтаж @moonlight_novoross #пляжироссии #пляжалексино #свежийвоздух #черноеморе #мореморе #наморе #напляже #осень2020 #красныеводоросли #новороссийск #нврск #суджукскаякоса #цемесскаябухта #nvrsk_city #nvrsk #novoross #novorossiysk #loveblacksea #love_nvrsk #lovenvrsk #allnvrsk #typicalnvrsk #typicalkrd
Как сообщил портал «Новая Кубань», море под Новороссийском окрасилось уже третий раз за год. Экологи Росприроднадзора и Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра объясняют этот феномен природными особенностями.
«Мы отбирали пробы на мысе Любви. Мы там нашли водоросли в относительно большом количестве, которые являются типичными обитателями Черного моря, которые оторвало и прибило штормом», — заявила директор новороссийского научно-исследовательского центра Ирина Матасова. Она добавила, что посторонних запахов, примесей, погибших морских животных в воде обнаружено не было.