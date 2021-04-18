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    18 апреля 2021, 20:02

    Черепахи массово погибли в озере биосферного заповедника в Воронеже

    Анатолий Минкин

    Десятки погибших черепах нашли в озере заказника Воронежского биосферного заповедника. Специалисты взяли пробы воды и останки рептилий для проведения экспертизы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора заповедника Николая Козака.

    Черепахи массово погибли в озере биосферного заповедника в Воронеже

    Он уточнил, что на месте продолжают работать сотрудники регионального управления Росприроднадзора и департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

    «Около деревни Маклок всплыли погибшие черепахи и рыба. Сейчас черепах взяли на изучение на предмет наличия паразитов, также взяли пробы воды», — заявил Козак.

    Представитель заповедника заявил, что, по предварительной версии, черепахи умерли еще зимой. По словам Козака, осень была засушливой, поэтому озеро водой не наполнилось в достаточной мере. С наступлением холодов водоем промерз до самого дна.

    Государственный заказник федерального значения «Воронежский» расположен на землях Рамонского и Новоусманского районов Воронежской области и Железнодорожного района города Воронежа. На его территории расположены объекты, имеющие статус памятников природы.

    Биосферный заповедник создали в 1923 году. Он занимает площадь 31 тысячу гектаров. С 2011 года там занимаются увеличением популяции европейского благородного оленя. Всего осталось 120 особей.