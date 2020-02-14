Человечество пережило самый теплый январь в истории

Январь 2020 года стал самым жарким в истории климатологии за 141 год наблюдений, сообщил сайт ABCnews. На поверхности суши и океана зарегистрировали рекордную глобальную январскую температуру: -16,6 градуса.

Рекордно высокие температуры метеорологи зафиксировали в разных частях Скандинавии, Азии, Индийского океана, центральной и западной частях Тихого океана, Атлантического океана, а также Центральной и Южной Америки. Полярный ледяной покров оставался боле тонким, чем обычно. Снежный покров в Северном полушарии также был меньше среднего показателя 1981–2010 годов.

«В среднем за весь период наблюдений с 1895 по 2020 год температура в январе повышалась на 0,2 градуса в каждом десятилетии», — отметили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По словам ученых, в действительности не приходится говорить о плавном повышении средней температуры. Фактически все изменения произошли за последние 30 лет. Четыре самых теплых января зафиксировали с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.