Экология 27 декабря 2022, 13:14 Челябинцы смогут получать бонусы на продукты за сданные бутылки

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За сдачу тары участники проекта будут получать бонусные баллы в магазинах «Пятерочка».

Российский экологический оператор и ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве и совместному развитию сети фандоматов в регионах. На первом этапе планируется установка в Челябинске фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

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«Одной из целей в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России является повышение охвата населения раздельным сбором отходов. Такой инструмент, как фандоматы, позволяет до 100% извлекать пластик и алюминий. Однако речь не только о популяризации РСО, увеличении процента извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов, но и формировании нового рынка в рамках циклической экономики. Более того, фандоматы несут и большую просветительскую функцию, демонстрируя людям пользу и стимулы для раздельного сбора. В партнерстве с X5 Group фандоматы будут установлены в Челябинской области. Со стороны РЭО будет обеспечен контроль за функционированием фандоматов. А через наш сервис „РЭО. Радар“ будем получать обратную связь от потребителей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего будет размещено более 180 пунктов сбора, которые появятся в магазинах торговой сети «Пятерочка» в 2023 году, а также будут установлены на территориях социальных, спортивных и иных объектов города и будут объединены в первую в России общегородскую систему приема тары в «городе-миллионнике».

«Одним из направлений стратегии устойчивого развития X5 является содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов. Помимо действий бизнеса по развитию переработки материалов от собственных операций, нам кажется важным расширять инфраструктуру раздельного сбора отходов и формировать устойчивые экопривычки у людей. Мы уже развиваем некоторые проекты в своих магазинах, например, по сбору на переработку зубных щеток или пластиковых крышечек. Рады, что в следующем году вместе с ППК „РЭО“ сможем стать частью большого инфраструктурного проекта, который может значительно сократить количество отходов и сделать ответственное потребление доступным в таком большом городе как Челябинск. Если проект окажется эффективным, масштабирование на новые регионы позволит создать хорошую синергию за счет активного присутствия Х5 в большом количестве регионов», — отметил вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

Х5 Group выступит стратегическим партнером РЭО от отрасли розничной торговли. Все фандоматы, установленные в рамках проекта, будут подключены к программе лояльности Х5 — каждый житель Челябинска получит возможность начислить баллы «Х5 Клуба» за сдачу тары на переработку и использовать их при покупках в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток».

Со своей стороны РЭО обеспечит контроль установки и функционирования фандоматов через систему «РЭО. Радар», а установка, поддержка эксплуатации и вывоз собранной тары будет осуществляться усилиями регионального оператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). По итогам первого проекта стороны примут решение о масштабировании сети фандоматов на новые регионы.