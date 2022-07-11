Челябинская аномальная жара усилится из-за смога

В Челябинской области начнется смог. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

На данный момент в регионе держится аномальная жара — температура достигает +35 градусов. Смог лишь усилит показатели термометра. Режим «черного неба» в области продлится до 14 июля.

«По данным Челябинского ЦГМС на территории города Челябинска с 19 часов 11 июля до 19 часов 14 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали в ведомстве.