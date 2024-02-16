Экология 16 февраля 2024, 20:43 Часть вредного производства Челябинского комбината закроют Путин поручил закрыть часть вредного производства Челябинского комбината Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с губернатором региона Алексеем Текслером глава государства отметил, что вредное производство находится в центре Челябинска, поэтому его нужно вынести за пределы города.

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Путин призвал проработать вопрос продолжения работы и сохранения рабочих мест вместе с правительством России.

Владимир Путин прибыл 16 февраля с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш». Также глава государства побывал на выставке с образцам импортозамещающих компонентов для производства отечественных роботов.