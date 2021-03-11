Часть Волгограда стала зоной экологического ущерба из-за огромных свалок

Часть Волгограда объявили зоной экологического ущерба из-за свалок, на разбор которых потребуется пять миллиардов рублей. Об этом в администрации Волгоградской области сообщили РИА «Новости».

Зоной экологического ущерба в Волгограде объявили три района города. Уборку свалок на этих территориях планируют начать через два года, сообщили региональные власти.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа ранее сообщила, что ущерб, который был нанесен предприятием «Приуральское АТП», сливавшим в тундру коммунальные отходы, оценили в три миллиона рублей. Об этом рассказало Ura.ru.

Минприроды России планирует рассмотреть предложения по уменьшению негативного воздействия пластиковых отходов в заповедниках и национальных парках. Об этом ранее сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора».

Глава Минприроды Александр Козлов в феврале заявил, что средства на рекультивацию мусорных полигонов не будут включаться в тарифы ЖКХ для населения. Об этом писала «Газета.ru».