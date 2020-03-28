«Час Земли» стартовал во всем мире. Подмосковье тоже погрузилось во тьму

Миллионы людей по всему миру каждый год в одно и то же время отключают электричество. Так они поддерживают экологию, напоминая о том, что ресурсы небезграничны и их нужно экономить.

Знаменитая акция в поддержку экологии «Час Земли» в этом году совпала и со всеобщей изоляцией по домам. Но это не стало поводом для отмены мероприятия, скорее наоборот. Как рассказали в российской пресс-службе Всемирного фонда дикой природы, люди как никогда чувствуют общность, им хочется быть полезными на благо общего дела.

«Мы надеемся, что люди, которые сейчас в силу обстоятельств находятся дома, поддержат нас, как и поддерживали больше десяти лет», — сказали в WWF.

Акция по традиции стартовала в 20:30 по местному времени. Первыми выключили свет жители Австралии, Дальнего Востока и Японии.

Принимали эстафету регионы Сибири и страны Юго-Восточной Азии. В столице России акция только началась. Подсветку отключили по периметру всей Красной площади.

Также к «Часу Земли» присоединились и многие здания.

Жители Москвы и других регионов, сидя в квартирах, также поддержали акцию.

Подмосковье не осталось в стороне от мероприятия. Без подсветки остались около 500 административных, культурных и спортивных учреждений. 39 муниципалитетов подтвердили свое участие в акции.

«Час Земли» — самая массовая на сегодняшний день экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, свыше 188 стран и семи тысяч городов. Выключить свет и другие электроприборы просят всего на час — с 20:30 до 21:30.