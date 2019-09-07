Чайку со сломанным крылом спасли в Одинцовском парке. Деньги на помощь сразу собрали там же

Крупная птица, похожая на чайку, со сломанным крылом поселилась в парке в городском округе Одинцово в Московской области. Из-за своей травмы нормально питаться она не могла и довольствовалась тем, что ей давали посетители. Помочь пострадавшей птице решила местная жительница Ирина Гладкова. Подробности она рассказала «360».

По словам девушки, большая птица интересовала всех посетителей парка, которые хотели с ней сфотографироваться.

«Я решила тоже подойти, посмотреть и обнаружила у нее сломанное крыло. Мне стало ее жалко, я стала думать, как ей помочь, потому что это редкая птица. Во всяком случае я таких не видела», — рассказала Ирина.

Для помощи решили звонить в ветеринарные службы, службы спасения птиц, но успехом эти попытки не увенчались.

Источник фото: телеканал «360»

«Везде говорили мне, что не могут мне помочь, потому что нет орнитологов, приюты переполнены. Только в орнитарии Сокольников согласились взять птицу, но за определенную сумму», — поделилась Ирина.

Она отдала на птицу свои деньги, но так как их не хватило, то начала она начала просить помощи у других посетителей парка. После она нашла человека, который согласился вплавь добраться до раненной птицы и вынести ее на берег. Для этого ему дали простынь, чтобы он добрался до птицы и укрыл ее клюв. Через некоторое время чайку вынесли на берег и поместили в переноску, которая оказалась для нее маловата.

По словам собеседницы «360», вместе с другими посетителями парка она долго гадала, что это может быть за птица. Были предположения, что это баклан или сизая чайка. Думали, что она перелетная и испугались, что зиму она может не пережить.

После этого птицу увезли в орнитарий Сокольников, где местные специалисты объяснили, что это совсем молодая серебристая чайка, которая родилась только в этом году. Пока птице только зафиксировали крыло, так как она очень худая, оказать ей медицинскую помощь специалисты не могут.

Как пояснил руководитель орнитария Вадим Мишин, у чайки оказался сломан плечевой сустав, который в итоге сросся неправильно.

«Решение о проведении операции пока не принято. Но вряд ли мы будем ломать старый сросшийся перелом и переделывать его. Жаль, что не принесли месяц назад. Если бы принесли, то был бы шанс собрать нормально крылышки и птица была бы летной», — отметил он.

Жить птица останется в большом вольере с другими чайками в орнитарии Сокольников.