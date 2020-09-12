Быстрорастущие деревья назвали вредителями климата

Учены предположили, что быстрорастущие деревья могут сильно навредить климату. Речь идет о концентрации диоксида углерода в атмосфере.

По данным исследования, сейчас новые деревья стали слишком быстро расти и умирать. А рост деревьев стимулирует высокое содержание диоксида углерода в воздухе, сообщил журнал Nature Communications. По идее, чем больше деревьев, тем больше кислорода. Но ученые считают иначе.

Лес может перестать быть хранилищем углерода. Темпы поглощения деревьями CO2 в ближайшем будущем могут пойти на убыль, считают авторы исследования, «поскольку медленно растущие и устойчивые деревья вытесняются быстрорастущими и уязвимыми». Преимущества медленно растущих деревьев в том, что у них меньше шансов погибнуть и больше шансов успеть выработать защиту от насекомых и разных болезней. Чтобы сделать такие выводы исследователи изучили более 200 000 древесных колец по всему миру.

В результате увеличение диоксида углерода в атмосфере спровоцирует массовую гибель деревьев.

Ранее эксперты заявили, что за последние 66 миллионов лет планета пережила четыре разных климатических состояния.