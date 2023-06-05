Экология 05 июня 2023, 14:10 Буцаев: строительство экопромышленных парков начнется в июне 2023 года

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Подобрано около 40 резидентов.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на пленарном заседании «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» форума «Экология». Он сообщил, что строительные работы по созданию экопромышленных парков начнутся в июне.

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«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание 8 экотехнопарков в каждом федеральном округе. В настоящий момент участники не только найдены, но и оформлены, подготовлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. И практически по всем площадкам, за исключением двух, получено разрешение на стройку. В июне мы начнем строительные работы, в 2024 году они (экопромышленные парки — прим.) будут сданы. Самое главное — обеспечена наполняемость, всего у нас около 40 резидентов, которые будут строить на 8 площадках», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО назвал формирование экономики замкнутого цикла в России следующим этапом реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В стране уже реализуется несколько десятков проектов, в частности в Подмосковье построен крупнейший завод по переработке полимеров.

По его словам, планы по построению экономики замкнутого цикла не изменились, а создание объектов ТКО в стране вышло на опережающие темпы. Значения, заложенные в федеральном проекте к 2024 году, будут выполнены, отметил Денис Буцаев.

«Несмотря на все сложности реформа и построение системы инфраструктуры в области обращения с отходами, как ТКО, так и сельхоз, промышленные и строительные отходы, не останавливается, а продолжается. Поддержка со стороны государства не сокращается», — добавил гендиректор РЭО.