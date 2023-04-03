Экология 03 апреля 2023, 18:18 Буцаев: РЭО вложит 6,5 млрд рублей в три мусороперерабатывающих завода на Сахалине

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Российский экологический оператор в партнерстве с Газпромбанком выступит одним из инвесторов проекта создания и эксплуатации в Сахалинской области трех объектов по обращению с ТКО. РЭО вложит в создание 3 предприятий более 6 млрд рублей. Концессионное соглашение подписано между концессионером и регионом 9 декабря.

«Партнерство направлено на создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны на территории Сахалинской области. Три объекта общей мощностью обработки более 200 тысяч тонн в год будут строиться одновременно. Проекты реализуются на основе концессии, инвестиции в них оцениваются в 8 млрд рублей. РЭО готов вложить в проекты 6,5 млрд рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.