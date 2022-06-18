Инженер-промышленник и консультант по устойчивому развитию: Денис Буцаев назвал перспективные профессии в сфере ТКО

Спрос на такие профессии, как эколог, инженер по охране окружающей среды и промышленной безопасности, консультант по устойчивому развитию, продолжает расти. Об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В рамках «ПМЭФ.Юниор» состоялась сессия «Профессии будущего: какие специальности будут востребованы через 10 лет».

«Увлечение экологическим волонтерством вполне может стать делом всей жизни. Профессии в сфере экологии не только интересны, но и хорошо оплачиваются, а также имеют перспективы роста. Популярностью пользуются и привычные нам профессии в сфере охраны окружающей среды. По данным популярного портала по поиску работы, спрос на экологов за последние годы вырос в 3,5 раза. Эти специалисты нужны во всех сферах: от строительства до промышленности и сферы пищевого производства», — сказал Денис Буцаев.

По его словам, в топе поиска также находятся инженеры по охране окружающей среды и промышленной безопасности. Постепенно растет спрос и на консультантов по устойчивому развитию. Многие нефтяные компании после экологических катастроф получили солидные штрафы и огромные репутационные потери. Поэтому хорошие специалисты по охране окружающей среды сейчас нужны практически в каждой корпорации, указал глава РЭО.

Ранее РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса: от МГУ и Плехановки до Эколайна и Русала.

В настоящее время консорциум ведет серьезную работу по определению потребностей отрасли в специалистах и квалификациях в плотном взаимодействии с представителями бизнеса и образовательными организациями. РЭО провел масштабное аналитическое исследование, результаты которого планирует представить в сентябре текущего года на площадке стратегической сессии (форсайта), посвященной кадровому и технологическому обеспечению отрасли обращения с отходами.

Более 100 ведущим экспертам со всей страны в течение двух дней предстоит определить и обсудить основные проблемы кадрового и технологического обеспечения отрасли и сформулировать эффективные механизмы кадровой трансформации в целях развития технологий и кадрового потенциала для запуска новых производственно-технологических процессов.

«Результатом работы экспертных групп станет стратегия развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами, которая ляжет в основу всей дальнейшей нашей деятельности по подготовке новых кадров и переподготовке текущий кадров в соответствии с новыми вызовами времени», — добавил Денис Буцаев.