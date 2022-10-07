Буцаев: на архангельские полигоны будет попадать в 2 раза меньше отходов | 360°

Экология 07 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Буцаев: на архангельские полигоны будет попадать в 2 раза меньше отходов

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил на форсайт-сессии «Комфортное Поморье». Он рассказал о реформе отрасли обращения с отходами, переработке и сортировке, расширенной ответственности производителя (РОП).

«Архангельская область является не только одним из лидеров по реализации федеральных экологических инициатив, но также пилотным регионом по реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главная задача — перейти от привычного всех складирования отходов на свалках к упорядоченной и контролируемой системе сбора, транспортировки, обработки и утилизации отходов, создание специализированных природоохранных объектов по обращению с отходами, которые отвечают современным требованиям. Итогом станет, что на полигоны в Архангельской области будет направляться в два раза меньше отходов», — сказал он, выступая на панельной дискуссии.

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При федеральной поддержке в Архангельской области будут построены три мусоросортировочных комплекса и два новых полигона, которые дадут возможность обеспечить практически полную сортировку отходов, максимальное извлечение полезных фракций с минимальным захоронением твердых коммунальных отходов. В июне этого года между Российским экологическим оператором и Архангельской областью было подписано соглашение, направленное на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для сортировок были заключены Концессионные соглашения. Их общая мощность — более 400 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд рублей. У проектов есть возможность получения до 50% от общего объема капитального гранта на 2022−2024 годы. Финансирование проекта также могут быть получены за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора. Банк России зарегистрировал нам программу на 100 млрд рублей, все деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

В 2021 году региону также была предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Она составила 19,31 млн рублей, на эти средства были приобретены 1140 баков для РСО. В 2022-м регион снова подал заявку на субсидию, планируется закупка еще 1000 баков в 2023 году.

На сессии также выступил заместитель председателя Правительства Архангельской области Евгений Автушенко, министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников. Модерировал дискуссию руководитель Центра управления регионом Архангельской области Олег Вокуев.

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