Буцаев: число проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен | 360°

Экология 10 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Буцаев: число проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

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Число готовых к финансированию проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за два года выросло с семи до нескольких сотен. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

«Для понимания. В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше 7 на всю страну. То есть не готово к развитию инфраструктуры было не государство. Не готовы были инвесторы, регоператоры, региональные власти. Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО. И сейчас у нас уже несколько сотен проектов, которые мы планируем реализовать с помощью этого инструмента», — сказал Буцаев, выступая на сессии «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами».

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Одной из крупнейших задач на пути к развитию инфраструктуры сферы обращения с ТКО глава РЭО назвал создание инвестиционной привлекательности отрасли. Для этого потребовалось в том числе снизить стоимость привлечения денежных средств, повысить гарантии возврата указанных денежных средств и продлить сроки возврата этих средств.

Инструментом снижения привлечения денежных средств стало субсидирование ключевой ставки. С его появлением многократно увеличилось участие банков в инвестиционных проектах. Этот инструмент значительно повысил привлекательность отрасли, указал Буцаев.

В 2021 году Правительство одобрило РЭО выкуп облигационного займа. Через него в 2021 году РЭО профинансировал пять проектов на 6,1 миллиарда рублей. В 2022 году планируется профинансировать 14 проектов на общую сумму около 9 млрд рублей. Также Правительство одобрило для РЭО выпуск зеленых облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей, их размещение будет происходить в течение 2022−2024 годов.

Что говорили другие спикеры на сессии «Зеленые облигации — ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами» — по ссылке.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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