Буря с мокрым снегом придет в Тюменскую область

31 марта в Тюменской области произойдет серьезное ухудшение погоды. Там пройдет буря с мокрым снегом. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на тюменский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра в регионе будут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха днем будет достигать +4 градусов. Ветер и снег также продолжатся в светлое время суток.

«31 марта на юге Тюменской области ночью небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег), в отдельных районах отложения мокрого снега, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы — 15-19 м/с. Температура воздуха — от -1 до -6», — сообщили в ведомстве.